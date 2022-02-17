В Британии рассказали о слежке за российскими кораблями

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Великобритании при поддержке союзников отслеживали действия Военно-морского флота России. Об этом сообщили в Twitter ВМС Британии.

Уточняется, что активность семи российских кораблей и вспомогательных сил отслеживали на территории от Дании до пролива Ла-Манш и Ирландского моря.

За действиями кораблей ВМФ России наблюдали экипажи фрегатов HMS Kent, HMS Argyll и HMS Northumberland, гидрографического судна HMS Echo, а также патрульных кораблей HMS Mersey и HMS Severn. В сообщении говорится, что действия британского флота поддерживали Дания, США и Франция.

В январе в российском посольстве сообщили, что учения ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана пройдут за пределами исключительной экономической зоны Ирландии.

Ранее в том же месяце директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что учения российского флота в Средиземном море покажут НАТО возможности страны. В маневрах задействовали корабли четырех флотов, включая крейсеры, фрегаты и большие противолодочные корабли.