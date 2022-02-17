Лукашенко допустил размещение С-400 под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил размещение российских зенитных ракетных комплексов С-400 под Минском, передает БЕЛТА.

«Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», — пообещал он.

По словам Лукашенко, в Белоруссии уже находится комплекс С-400, его осваивают в учебном центре военные. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое "видит" на расстоянии, по-моему, 600 километров», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие. Он также сообщил, что попросит Россию помочь с освоением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», создав в республике учебный центр. «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

