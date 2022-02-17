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Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие

Лукашенко готов при необходимости разместить «сверхъядерное» оружие для защиты Белоруссии

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на территории страны «сверхъядерное» оружие, передает БЕЛТА.

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — пообещал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что попросит Россию помочь с освоением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации», — сказал он.

17 февраля Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, где проходят российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022».

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София Сарджвеладзе
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