Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на территории страны «сверхъядерное» оружие, передает БЕЛТА.

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — пообещал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что попросит Россию помочь с освоением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации», — сказал он.

17 февраля Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, где проходят российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022».