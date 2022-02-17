США заявили о готовности к крупным кибератакам

США и НАТО готовы при необходимости ответить на крупные кибератаки, однако до настоящего момента подобных атак не происходило. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Если кто-то атакует США, то, безусловно, мы привлечем этот элемент к ответственности», — подчеркнул американский министр обороны.

Он также прокомментировал недавние хакерские атаки, зафиксированные на Украине, и признался, что пока не в состоянии сделать точный вывод об ответственности Москвы за случившееся. «Разведывательное сообщество продолжает изучать, что там произошло», — заключил он.

15 февраля на Украине выявили масштабный сбой в работе правительственных ресурсов и систем банков. Жители страны жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины сообщил, что за кибератаками на украинские банки и правительственные ресурсы может стоять «страна-агрессор». США предложили Украине помощь в расследовании инцидента.