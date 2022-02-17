Стоимость поставок через Украину для «Газпрома» возросла в два раза

В январе «Газпром» прокачал через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 1,6 миллиарда кубометров газа, то есть 53,7 миллиона кубометров в сутки. Об этом со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины и российской компании пишут «Ведомости».

Согласно условиям действующего контракта, «Газпром» независимо от реального объема прокачки оплачивает поставку 40 миллиардов кубометров в год или 109 миллионов кубометров в сутки. Таким образом, с начала года стоимость поставок одного кубометра газа возросла для компании почти в два раза, то есть компания переплатила около 53 миллионов долларов.

Эксперты Vygon Consulting отмечают, что в феврале средняя прокачка возросла до 78 миллионов кубометров в сутки, что тоже означает переплату, но уже в полтора раза. В целом стоимость транзита 1000 кубометров газа на 100 километров по украинской ГТС составляет 2,66 доллара, а длина украинского маршрута в среднем равна 1160 километров.

В конце прошлого года «Газпром» также прокачивал меньше обязательных объемов. В октябре поставки составили в среднем 84,8 миллиона кубометров в сутки, в ноябре — 101,64 миллиона, а в декабре — до 104,7 миллиона.

При этом с 21 декабря компания не использует и второй континентальный маршрут — газопровод «Ямал-Европа». Поставки по трубе периодически идут только из Германии в Польшу. Аукционы на второй и третий квартал, а также отдельно на март на дополнительные мощности украинской ГТС и поставки через Польшу «Газпром» проигнорировал.

На этом фоне с 1 января по 15 февраля экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья, в первую очередь в Европу, рухнул на 35,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем США рекордно нарастили поставки в регион сжиженного природного газа (СПГ) и впервые обошли по объемам прокачку по российским трубопроводам.