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Песков прокомментировал результаты российских фигуристок на Олимпиаде

Дмитрий Песков оценил выступление российских фигуристок фразой «выигрывает сильнейший»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает ТАСС.

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», — заявил Песков, оценив выступления россиянок. Он сообщил, что президент России Владимир Путин выступления спортсменок пока не смотрел. «Работает», — пояснил пресс-секретарь.

По результатам соревнований на Олимпийских играх золото выиграла российская фигуристка Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова с результатом 251,73 балла.

Марина Совина
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