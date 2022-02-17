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В ЛНР указали на причастность украинских военных к обстрелу детсада в Донбассе

В ЛНР привели доказательства обстрела детсада в Донбассе 79-й бригадой ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о наличии доказательств, указывающих на причастность украинских военных к обстрелу детского сада в подконтрольной Киеву станице Луганской. Об этом заявил представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По его словам, проанализированные фотоматериалы с места ЧП указывают на то, что снаряд прилетел в здание с территории, контролируемой 79-й бригадой ВСУ, и подразделений Народной милиции там не может быть по определению. «Все это доказывает, что фарс с разрушением детского сада является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки на Донбассе», — добавил он.

Инцидент в станице Луганской произошел утром 17 февраля. Местные журналисты сообщили, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детсада. В результате как минимум три человека получили контузии, а ВСУ обвинили в произошедшем силы самопровозглашенных республик.

Кроме ситуации с детский садом, обострение произошло на многих других участках линии соприкосновения. Стороны обвинил друг друга в эскалации военного конфликта.

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Марина Совина
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