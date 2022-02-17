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Американский юрист объяснила решение CAS о допуске Валиевой к Олимпиаде

Юрист Коулман заявила, что решение CAS о допуске Валиевой на ОИ было этически правильным
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине было этически правильным, а также представляло собой пример хрестоматийного применения устоявшихся законов. Так его объяснила американский юрист, профессор юридической школы Дьюка, содиректор Центра спортивного права и политики Дориан Коулман в статье для The Washington Post.

По словам эксперта, выездная панель должна была только определить, возможно ли допустить спортсменку к дальнейшим состязаниям в рамках Олимпийских игр — вопрос о том, нарушила ли Валиева антидопинговое законодательство, будет решаться позже. При этом на стороне 15-летней россиянки был не только статус «защищенного лица» за счет ее возраста, но и тот факт, что пока в деле слишком мало улик, которые бы явно свидетельствовали о ее виновности или невиновности. Учитывая данный обстоятельства, суд справедливо решил, что отстранение Валиевой могло бы нанести ей непоправимый вред, считает Коулман.

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Она также напомнила о похожем прецеденте в спортивной истории США. Так, в 1992 году Верховный суд США допустил рекордсмена мира, легкоатлета Батча Рейнольдса к участию в отборочных испытаниях на Олимпиаду, несмотря на то, что он отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Свое решение суд мотивировал тем, что в процедуре обработки проб спортсмена были выявлены ошибки, а важность олимпийской медали, на которую мог рассчитывать Рейнольдс, нельзя недооценивать.

Юрист призвала не превращать Валиеву в боксерскую грушу даже на фоне опасений о том, что российское государство может спонсировать допинг-систему. По ее словам, хотя российская фигуристка является спортсменкой мирового класса, она также ребенок, который едва ли самостоятельно мог принять решение об употреблении запрещенных препаратов. Кроме того, отметила Коулман, реальных доказательств того, что найденный в пробе Валиевой триметазидин повышает выносливость и работоспособность, на данный момент нет.

Решения не могут быть только политически целесообразными; они должны быть основаны на законе и доказательствах. Уничтожение талантливейшего ребенка — это не способ исправить то, что сломалось в антидопинговом движении

Дориан Коулманамериканский юрист, профессор юридической школы Дьюка

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

МОК отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне. Кроме того, организаторы Игр не станут проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире среди призеров окажется Валиева.

Варвара Кошечкина
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