Зеленский рассказал о попытках созвониться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина.

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — заявил Зеленский.

Один такой запрос был направлен в феврале. По словам Зеленского, «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече», и «телефонный разговор никто не подтверждает».

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». 16 февраля он заявил, что в случае позитивного ответа от Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев не раз выступал за организацию переговоров с Путиным, но цели таких переговоров так и не были названы.