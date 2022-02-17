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Зеленский рассказал о попытках созвониться с Путиным

Зеленский рассказал о запросах на телефонный разговор с Путиным

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина.

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — заявил Зеленский.

Один такой запрос был направлен в феврале. По словам Зеленского, «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече», и «телефонный разговор никто не подтверждает».

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». 16 февраля он заявил, что в случае позитивного ответа от Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев не раз выступал за организацию переговоров с Путиным, но цели таких переговоров так и не были названы.

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София Сарджвеладзе
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