Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жителям ДНР рассказали детали эвакуации в Россию

Жителям ДНР рассказали, как происходит эвакуация в Россию, по СМС и громкоговорителям

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Всех жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) информируют о том, как проходит эвакуация, с помощью рассылки местного МЧС и по громкоговорителям. О том, как проводится вывоз жителей региона в Россию, рассказал корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

МЧС ДНР сделала рассылку по абонентам местного оператора «Феникс». В ней говорится, на какие КПП в Россию следует ехать владельцам личного автотранспорта. «Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации!» — говорится в рассылке.

Корреспондент также рассказал, что в центре Донецка включили сирены тревоги, их звук доносится до окраин города.

Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

Власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.

В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий ПлотниковЕлизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Лукашенко рассказал о строительстве в России порта для белорусских грузов
В Ростуризме описали убийство туриста в Карачаево-Черкесии фразой «это ужасно»
Жители ДНР высказались об эвакуации в Россию
Германия заявила о продолжении финансовой поддержки Украины
Режиссер «БоксБалета» столкнулся со сложностями в поездке на «Оскар»
Германия осудила Россию за рост напряженности в Европе
Засуха в США стала рекордной за почти полвека
Детище Безоса столкнулось с проблемой
Курс рубля отыграл падение после заявления Пескова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.