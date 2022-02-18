Жителям ДНР рассказали детали эвакуации в Россию

Всех жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) информируют о том, как проходит эвакуация, с помощью рассылки местного МЧС и по громкоговорителям. О том, как проводится вывоз жителей региона в Россию, рассказал корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

МЧС ДНР сделала рассылку по абонентам местного оператора «Феникс». В ней говорится, на какие КПП в Россию следует ехать владельцам личного автотранспорта. «Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации!» — говорится в рассылке.

Корреспондент также рассказал, что в центре Донецка включили сирены тревоги, их звук доносится до окраин города.

Власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.

В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.