В Донецке включили сирены гражданской обороны
В Донецке включили сирены гражданской обороны после объявления об эвакуации в Россию
В Донецке включили сирены гражданской обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители города.
Оповещения гражданского населения начались после того, как глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об эвакуации в Россию.
По словам руководителя ДНР, эвакуация необходима для сохранения жизни и здоровье жителей республики в связи с возможным наступлением ВСУ в Донбассе.