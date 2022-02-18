В Донецке включили сирены гражданской обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители города.

Оповещения гражданского населения начались после того, как глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об эвакуации в Россию.

По словам руководителя ДНР, эвакуация необходима для сохранения жизни и здоровье жителей республики в связи с возможным наступлением ВСУ в Донбассе.