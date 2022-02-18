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В Донецке включили сирены гражданской обороны

В Донецке включили сирены гражданской обороны после объявления об эвакуации в Россию

В Донецке включили сирены гражданской обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители города.

Оповещения гражданского населения начались после того, как глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об эвакуации в Россию.

По словам руководителя ДНР, эвакуация необходима для сохранения жизни и здоровье жителей республики в связи с возможным наступлением ВСУ в Донбассе.

Варвара Кошечкина
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