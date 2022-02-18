Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх

Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, набрав за прокат 84,25 балла. В тройку также попали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За короткую программу они получили 82,76 балла.

Лидерами стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они набрали 84,41 балла и установили новый мировой рекорд. Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оказались на четвертой позиции с 78,59 балла.

17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Александра Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото. Выступавшая последней россиянка Камила Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.