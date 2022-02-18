Названо число пропавших без вести туристов с загоревшегося итальянского парома

После пожара на итальянском круизном судне Euroferry Olympia без вести пропали 11 человек. Такое число назвали в эфире греческого телеканала Open.

По предварительным данным, на судах, которые подобрали эвакуированных пассажиров и членов экипажа парома, не досчитались 11 человек. Как уточнялось, корабли портовых служб и береговой охраны прибудут в порт Корфу около 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), где будет проведена тщательная проверка всех туристов, числившихся в списках присутствующих на борту.

Также сообщалось о том, что пострадавших с загоревшегося у берегов Греции судна ожидают бригада скорой помощи, врачи больниц, а также команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.

Ранее в феврале стало известно о том, что всех пассажиров и членов экипажа парома Euroferry Olympia, который загорелся у берегов Греции, эвакуировали на спасательные судна. По словам почетного консула России на острове Корфу и Ионических островах Никоса Кануласа, российских туристов на лайнере не было.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).