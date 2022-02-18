Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названо число пропавших без вести туристов с загоревшегося итальянского парома

С парома Euroferry Olympia в Ионическом море после пожара без вести пропали 11 человек

Фото: Globallookpress.com

После пожара на итальянском круизном судне Euroferry Olympia без вести пропали 11 человек. Такое число назвали в эфире греческого телеканала Open.

По предварительным данным, на судах, которые подобрали эвакуированных пассажиров и членов экипажа парома, не досчитались 11 человек. Как уточнялось, корабли портовых служб и береговой охраны прибудут в порт Корфу около 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), где будет проведена тщательная проверка всех туристов, числившихся в списках присутствующих на борту.

Также сообщалось о том, что пострадавших с загоревшегося у берегов Греции судна ожидают бригада скорой помощи, врачи больниц, а также команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.

Ранее в феврале стало известно о том, что всех пассажиров и членов экипажа парома Euroferry Olympia, который загорелся у берегов Греции, эвакуировали на спасательные судна. По словам почетного консула России на острове Корфу и Ионических островах Никоса Кануласа, российских туристов на лайнере не было.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции
Fitch увидело риск ужесточения санкций против России
Россиянам раскрыли пять ошибок при покупке жилья на маткапитал
ДНР заявила об обстреле окраины Горловки из танка
Вице-премьер России отреагировал на слова главы МОК о Валиевой и Тутберидзе
Джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду
Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Описан смысл рассадки за длинным столом Путина
Арестанты СИЗО в Черкесске взбунтовались из-за кипятильника
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.