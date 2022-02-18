Стала известна судьба пассажиров загоревшегося лайнера у берегов Греции

Пассажиры и экипаж парома Euroferry Olympia, который загорелся у берегов Греции, были эвакуированы на спасательные судна. Об их судьбе сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Согласно последней информации, на лайнере находилось 288 человек — 237 пассажиров и 51 член экипажа. Все они благополучно покинули паром на спасательных шлюпках, с которых пересели на находящиеся в этом районе корабли портовых служб и береговой охраны Греции и Италии. Также стало известно, что в район происшествия направлены греческий фрегат «Гидра» и три вертолета.

Почетный консул России на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас сообщил ТАСС о том, что, по предварительным данным, российских туристов на пароме нет. Эту же информацию агентству подтвердили в посольстве России в Афинах.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).