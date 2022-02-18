Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
1:1
Завершен
Наполи
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Аталанта
2:1
Завершен
Олимпиакос
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Филадельфия Флайерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Сегодня
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Сегодня
04:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Фигурист Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Плющенко поставил на победу Анны Щербаковой на Олимпиаде и выиграл сумму с шестью нулями

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко поставил на победу россиянки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине и выиграл крупную сумму. Об этом «Матч ТВ» рассказала его супруга Яна Рудковская.

«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями», — пояснила она.

17-летняя Щербакова набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Серебро досталось Александре Трусовой (251,73 балла).

Ранее Плющенко раскритиковал Трусову за то, что она решила включить в программу не отработанный на 100 процентов тройной аксель. «Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!» — заявил специалист. Он назвал причиной ошибок предстартовое волнение, с которым спортсменка не может справиться. «Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы», — добавил Плющенко.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда
Украина заявила об отсутствии планов наступления в Донбассе
Москвичка прервала показ фильма в кино с требованием соблюдения масочного режима
Врач рассказала о причине повторного заражения коронавирусом
Производители сладостей и презервативов поднимут цены
Депутаты заинтересовались учетом «инфоцыган»
В США предложили пожить в доме звезды фильма «Назад в будущее»
Госдеп благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам
Сестры Хадид снялись голыми в рекламе Versace
Фигурист Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.