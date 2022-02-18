Фигурист Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко поставил на победу россиянки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине и выиграл крупную сумму. Об этом «Матч ТВ» рассказала его супруга Яна Рудковская.

«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями», — пояснила она.

17-летняя Щербакова набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Серебро досталось Александре Трусовой (251,73 балла).

Ранее Плющенко раскритиковал Трусову за то, что она решила включить в программу не отработанный на 100 процентов тройной аксель. «Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!» — заявил специалист. Он назвал причиной ошибок предстартовое волнение, с которым спортсменка не может справиться. «Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы», — добавил Плющенко.

