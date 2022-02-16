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Плющенко раскритиковал Трусову за выступление в короткой программе на Олимпиаде

Плющенко раскритиковал Трусову за включение в короткую программу на ОИ тройного акселя
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Robert Deutsch / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление россиянки Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист раскритиковал спортсменку за то, что она решила включить в программу не отработанный на 100 процентов тройной аксель. «Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!» — заявил Плющенко.

Он назвал причиной ошибок предстартовое волнение, с которым спортсменка не может справиться. «Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы», — добавил Плющенко.

На Играх в Пекине Трусова в короткой программе упала на тройном акселе. За прокат она получила 74,60 балла и находится на четвертом месте. С мая 2020-го по май 2021-го россиянка тренировалась под руководством Плющенко.

Алексей Гусев
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