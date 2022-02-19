Беженцев из ДНР начнут вывозить в Россию поездами

Беженцев из самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) начнут вывозить в Россию поездами. Об этом сообщил РИА Новости представитель МЧС ДНР.

По словам представителя, жителей начнут отправлять в Ростовскую область поездами днем в субботу, 19 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, по 10 тысяч рублей.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область.