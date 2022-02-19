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Спорт

Фигуристы сборной США потребовали наградить их медалями Олимпиады

Фигуристы сборной США обратились в МОК с требованием провести награждение медалями Игр

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Адвокаты фигуристов сборной США обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием провести церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает AP.

Соответствующее письмо было отправлено на имя президента МОК Томаса Баха. Кроме того, юристы обратились и в Спортивный арбитражный суд (CAS) в стремлении решить вопрос до церемонии закрытия Игр, которая пройдет в воскресенье, 20 февраля.

Сборная США по фигурному катанию заняла второе место по итогам командного турнира. Золото завоевала российская команда. Однако на фоне скандала с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой МОК принял решение сперва отложить, а затем и отказаться от проведения церемонии награждения.

CAS принял сторону Валиевой. Результаты российской команды не были аннулированы, а сама фигуристка продолжила выступления на Олимпиаде. В личном турнире она осталась вне призовой тройки.

Николай Костюков
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