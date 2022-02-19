Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МЧС поручили определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы

Врио главы МЧС Чуприян поручил определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростовской области поручил определить, какие еще российские регионы готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Кроме того, Чуприян потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей, которые им поручил выплатить президент Владимир Путин.

Александр Чуприян лично вылетел 18 февраля в Ростовскую область во главе рабочей группы МЧС для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Масштабную эвакуацию населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обстреле Донбасса из запрещенных минометов
В бундестаге завили о «перешедшем границы» украинском после
В МЧС поручили определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы
Пассажир устроил салон красоты в московском метро и попал на видео
Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля
Украинские силовики дважды обстреляли Стылу запрещенными минометами
Украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск
Украинские силовики обстреляли еще один населенный пункт в ДНР
Московские полицейские заработали более двух миллионов рублей на смертях
Германия повысила готовность войск на случай эскалации ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.