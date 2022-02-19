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В ЕС раскрыли санкции против России в случае войны на Украине

Глава Еврокомиссии заявила, что среди санкций против РФ будут кредитные ограничения

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Санкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий. Их раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

В свою очередь, замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх предрек России становление изгоем в случае вторжения на Украину. По его словам, США и их союзники сходятся во мнениях относительно пакета финансовых санкций, который они готовят в отношении России.

18 февраля стало известно, что страны Европейского союза рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут ввести в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Инициатором обсуждений стал премьер-министр Италии Марио Драги.

В последние месяцы власти США анонсировали широкий спектр санкций против России. В частности, министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер сообщила, что ЕС не допустит запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» при условии «военной агрессии» России в отношении Украины.

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Юлия Ямпольская
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