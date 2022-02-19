В Совфеде оценили решение об эвакуации жителей Донбасса

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил решение об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РБК.

По его словам, власти ЛНР и ДНР проявляют ответственность по отношению к своим гражданам. «Мониторя ситуацию с другой стороны от разделительной линии, то есть со стороны, которая находится под контролем нынешних властей Киева, они видят усиление группировки. Там уже сегодня более 150 тысяч бойцов собралось, плюс иностранные наемники, плюс нацбаты, плюс тяжелое вооружение», — сказал он.

Политик отметил, что данное решение оправданно заботой о мирном населении в сложившейся ситуации. Он добавил, что власти ЛНР и ДНР «хотят минимизировать возможные потери среди гражданского населения», если Киев начнет широкомасшабное наступление.

Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева в свою очередь подчеркнула, что эвакуация гражданского населения в данной ситуации является правильным шагом. «То, что объявлена эвакуация — это ради сохранения мирного гражданского населения, стариков, женщин и детей прежде всего», — сказала она.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область.

