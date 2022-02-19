Жителей Донбасса начали эвакуировать из ДНР поездами

Жителей Донбасса начали эвакуировать на поездах. Видео с вокзала города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) публикует RT в Telegram.

На кадрах виден поезд на перроне и люди с детьми и колясками. Сотрудники МЧС России помогают им грузиться в вагоны и следить за детьми.

«В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов, вместимость — 900 человек», — сообщил ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Первый поезд отправился из Ясиноватой в 8 утра. Второй состав отправится в 15:33. Кроме того, будет запущено по четыре автобуса в 11:00 и 18:00.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область. О том, что беженцев из самопровозглашенной Донецкой республики начнут вывозить в Россию поездами, сообщил представитель МЧС ДНР.