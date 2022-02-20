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Беженцы из ДНР раскрыли детали получения финансовой помощи от России

Беженцы из ДНР рассказали о сроках получения денежной помощи от правительства России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республик (ДНР) рассказали о сроках получения финансовой помощи от правительства России. Детали они раскрыли в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По их словам, представители российских властей предупредили, что от подачи заявки до получения денег пройдет около недели.

Денежные средства предоставляются в безналичной форме. Для их получения необходимо иметь счет в российском банке. Власти обещали помочь открыть счета тем беженцам, у кого их нет.

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Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. Материальную поддержку прибывающим беженцам пообещал президент России Владимир Путин. Их выделили из федерального бюджета, средства уже доведены до министерства труда Ростовской области, заявил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.

Эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию была объявлена 18 февраля. Это решение было принято из-за обострения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.

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Дмитрий Плотников
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