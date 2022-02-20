Российским спортсменам поставили цель на Олимпийские игры-2030

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подвел итоги участия российских олимпийцев в Играх 2022 года в Пекине. Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Чернышенко заявил, что 32 награды на Играх в Пекине — это историческое достижение по сумме медалей за всю историю участия россиян в зимних Олимпийских играх. «Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях», — подчеркнул он. Вице-премьер добавил, что отечественные олимпийцы должны оказаться в тройке неофициального медального зачета на Олимпиаде в 2030 году.

Команда России завоевала 32 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Тем самым российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Они превзошли Игры в Сочи-2014.

Столица зимних Олимпийских игр 2030 года должна быть выбрана на 139-й или 140-й сессии Международного олимпийского комитета в 2022-м или 2023-м.