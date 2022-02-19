Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Сборная России завоевала 31 медаль в Пекине и превзошла результаты Олимпиады в Сочи
Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По итогам соревнования спортивных пар российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро, а еще одна пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — показали третий результат.
Теперь в активе сборной России в Пекине 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.