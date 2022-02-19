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Спорт

Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх

Сборная России завоевала 31 медаль в Пекине и превзошла результаты Олимпиады в Сочи

Фото: Shutterstock

Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам соревнования спортивных пар российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро, а еще одна пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — показали третий результат.

Теперь в активе сборной России в Пекине 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Николай Костюков
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