Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх

Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам соревнования спортивных пар российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро, а еще одна пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — показали третий результат.

Теперь в активе сборной России в Пекине 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.