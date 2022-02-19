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Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпийских играх

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали Олимпиады

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми по итогам соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественная пара набрала 239,25 балла и завоевала серебряные награды, уступив китайским фигуристам Вэньцзин Суй и Хань Цун. Третий результат показала еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В личном турнире фигуристов в женском катании на Играх победительницей стала россиянка Анна Щербакова. Серебро завоевала Александра Трусова. В мужском катании сборная России осталась без призеров.

Российские фигуристы стали лучшими в командных соревнованиях. Успех отечественной сборной, в частности, принесло выступление Камилы Валиевой, которая стала первой в истории женского катания спортсменкой, исполнившей четверной прыжок на Играх.

Николай Костюков
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