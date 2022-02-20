В США выразили обеспокоенность продлением совместных учений России и Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с решением России и Белоруссии продолжить военные учения. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос CNN.

По его мнению, продление совместных российско-белорусских учений является одним из признаков того, что Россия готовит почву для вторжения. Блинкен заявил, что ситуация на Украине развивается, как предсказывали США.

Ранее 20 февраля он, комментируя просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном введении превентивных ограничений против России, сказал, что Вашингтон отложит введение антироссийских санкций «до крайнего момента», чтобы не потерять их сдерживающий эффект.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что совместные учения «Союзная решимость-2022» продолжатся из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе. Решение принято президентами России и Белоруссии.

19 февраля Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. В их рамках были запущены баллистические и крылатые ракеты. Путин наблюдал за пусками ракет из ситуационного центра вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» проходили с 10 по 20 февраля.