США отказались выполнить просьбу Зеленского об антироссийских санкциях

США отложат введение антироссийских санкций «до крайнего момента», чтобы не потерять их сдерживающий эффект, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире канала CNN. Так он прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном введении превентивных ограничений против России.

«Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект», — заявил дипломат. Таким образом, Вашингтон отказался выполнить просьбу Киева.

Также Блинкен сообщил о том, что в главной повестке ведомства сейчас стоит встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он уточнил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности, но «все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поспорил с лидером одной из ведущих стран мира о санкционной политике. Украинский лидер призывал собеседника незамедлительно ввести ограничения против России.