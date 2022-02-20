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В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев

Власти Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего числа беженцев из Донбасса

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за растущего числа беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении правительства региона.

Там уточнили, что режим ЧС ввели для тех жителей, кто задействован в помощи гражданам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Утром 20 февраля сообщалось, что первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронежскую область из Ростовской. Прибывших из республик Донбасса планируют отправить в пункты временного размещения. Среди таких называются детские лагеря «Голубой экран» и «Кировец». На территорию Воронежской области прибыло около тысячи человек.

Ранее по такой же причине режим ЧС ввели в Ростовской области.

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Варвара Кошечкина
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