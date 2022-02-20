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Названа дата выхода приложения для доступа в соцсеть Трампа

Reuters сообщил, что приложение для входа в соцсеть Трампа Truth Social выйдет 21 февраля

Фото: Christoph Dernbach/ Globallookpress.com

Агентство Reuters назвало дату выхода приложения для доступа в социальную сеть Truth Social, созданную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. Сообщается, что оно появится в AppStore 21 февраля.

Издание отмечает, что один из разработчиков сети, которая в настоящее время проходит бета-тестирование, раскрыл дату появления приложения, написав пользователю, оформившему предварительный заказ.

Таким образом, Truth Social будет запущена в федеральный праздник США, Президентский день, который отмечается в третий понедельник февраля.

В декабре 2021 года сообщалось, что опытный конгрессмен Дэвин Нунес покинет свою должность и возглавит социальную сеть, которую создает экс-президент США Дональд Трамп. Он пообещал обеспечить «свободные потоки идей и выражений без цензуры». В октябре бывший американский лидер анонсировал создание новой социальной сети, «соперника либеральных СМИ».

Марина Совина
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