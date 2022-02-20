Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лидс Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Бавария
Сегодня
17:30 (Мск)
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|23-й тур
Бордо
Сегодня
19:05 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|25-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Спорт

Вратарь сборной России по хоккею назвал решивший судьбу золота Игр-2022 фактор

Вратарь сборной России по хоккею Федотов заявил, что рикошет решил исход финала Игр-2022

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал поражение команды в финальном матче олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

«Отскоки шли на их сторону, "мусорные" голы какие-то. Один рикошет от какого-то щитка игрока решил исход матча, борьбу за медали», — назвал повлиявший на поражение команды фактор хоккеист. Он посчитал, что российская команда сыграла в матче за золото недостаточно хорошо, но эмоционально правильно. По мнению Федотова, финнам больше повезло во встрече.

Ранее 20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Федотов защищал ворота сборной России во всех шести матчах олимпийского турнира. В финале вратарь ЦСКА отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Появилось видео боя спецназа ДНР с украинскими диверсантами
Тарасова раскритиковала хоккеистов сборной России за поражение в финале ОИ-2022
Борис Джонсон заявил о провокациях в Донбассе
Пьяный водитель сбил двух российских подростков
Глава Евросовета оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Доктор Мясников решил покорить Килиманджаро
Порошенко рассказал о напуганных им российских танкистах
В Подмосковье ветеринары нашли замерзшего насмерть кота в пакете
Чуприян осмотрел лагерь беженцев в Ростовской области
Вратарь сборной России по хоккею назвал решивший судьбу золота Игр-2022 фактор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.