Вратарь сборной России по хоккею назвал решивший судьбу золота Игр-2022 фактор

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал поражение команды в финальном матче олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

«Отскоки шли на их сторону, "мусорные" голы какие-то. Один рикошет от какого-то щитка игрока решил исход матча, борьбу за медали», — назвал повлиявший на поражение команды фактор хоккеист. Он посчитал, что российская команда сыграла в матче за золото недостаточно хорошо, но эмоционально правильно. По мнению Федотова, финнам больше повезло во встрече.

Ранее 20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Федотов защищал ворота сборной России во всех шести матчах олимпийского турнира. В финале вратарь ЦСКА отразил 29 бросков по своим воротам из 31.