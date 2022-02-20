Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон заявил о начале реализации Россией плана по вторжению на Украину

Британский премьер Джонсон заявил о начале реализации плана России по вторжению на Украину

Фото: Matt Dunham / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия в определенном смысле начала реализацию плана по «вторжению» на Украину. Об этом он сказал в интервью BBC News.

«Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — сказал Джонсон.

Он утверждает, что видит в ситуации признаки того, что может стать «крупнейшей войной в Европе с 1945 года».

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дамир Матюхин
Обсудить
Последние новости
Появилось видео боя спецназа ДНР с украинскими диверсантами
В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев
Джонсон заявил о начале реализации Россией плана по вторжению на Украину
Россия и Белоруссия решили продолжить военные учения
Пять тысяч беженцев с Донбасса отправят поездами в четыре региона России
Певица МакSим рассказала о тяжелом последствии после коронавируса
В Европе объявили о начале нового идеологического конфликта Востока и Запада
Тарасова раскритиковала хоккеистов сборной России за поражение в финале ОИ-2022
Борис Джонсон заявил о провокациях в Донбассе
Пьяный водитель сбил двух российских подростков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.