Джонсон заявил о начале реализации Россией плана по вторжению на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия в определенном смысле начала реализацию плана по «вторжению» на Украину. Об этом он сказал в интервью BBC News.

«Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — сказал Джонсон.

Он утверждает, что видит в ситуации признаки того, что может стать «крупнейшей войной в Европе с 1945 года».

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.