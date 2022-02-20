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В Германии представили новый легкий танк

Компания Rheinmetall представила легкий танк Lynx 120

Фото: Rheinmetall Defence

Компания Rheinmetall представила новую модель из семейства бронетехники Lynx. Боевая машина Lynx 120 получила гладкоствольную танковую пушку. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В основе легкого танка лежит шасси боевой машины пехоты (БМП) Lynx KF41. Боевой модуль БМП заменили новой башней с гладкоствольным орудием калибра 120 миллиметров, которое используется в танке Leopard 2. В боекомплект машины входят осколочно-фугасные снаряды DM11 с программируемым подрывом. Также машина получила два пулемета.

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Lynx 120 оснастили системой камер кругового обзора, которая позволяет автоматически обнаруживать и отслеживать цели. Баллистическую защиту машины обеспечивают модульные элементы. Также Lynx 120 может нести комплекс активной защиты.

БМП Lynx разработали в 2015 году. Машина массой 44 тонны получила двигатель мощностью 1156 лошадиных сил. Максимальная скорость БМП составляет 70 километров в час. Стандартное бронирование KF41 обеспечивает защиту от боеприпасов средних калибров и осколков.

В январе компания Hanhwa Defense продемонстрировала легкий танк на базе БМП K21. Боевая машина получила башню с орудием калибра 105 миллиметров.

В декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о начале подготовки производства легкого танка «Спрут-СДМ1».

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Даниил Иринин
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