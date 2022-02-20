Профессор оценил возможность возвращения ядерного оружия Украине

Профессор истории и директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что если Украина выйдет из Будапештского меморандума и задумает вернуть себе ядерное оружие, то ее не поддержит ни одна страна в составе НАТО, сообщает ТАСС.

Кузник оценил речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой лидер страны допустил возможность выхода страны из Будапештского меморандума. Профессор назвал выступление политика «крайне разочаровывающим».

Эксперт предположил, что Россия не позволит Украине осуществить возвращение ядерного оружия. Он назвал эту попытку «абсолютно безнадежной затеей» и «безумием».

«Безумием является уже тот факт, что ядерное оружие есть у девяти стран. Учитывая же нестабильность Украины, это привело бы к тому, что мир стал бы еще более опасным, чем сейчас. Я не могу себе представить, чтобы хоть один из членов НАТО поддержал бы это», — подчеркнул Кузник.

Специалист выразил надежду, что «здравые люди» отговорят Зеленского от этой идеи. По его мнению, лидер Украины расстроен тем фактом, что НАТО не вводит превентивные санкции против России, а также не предоставляет стране больше вооружения.

Ранее бразильский политолог Жетулиу Варгаса Леонардо Пас Невес счел безответственным заявление Зеленского о ядерном оружии. Россия и НАТО не заинтересованы в превращении Украины в ядерную державу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Если саммит стран-участниц договора не состоится или не предоставит стране гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.