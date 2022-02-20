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Глава ОКР оценил выступление сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал успешной для россиян Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал успешным выступление спортсменов сборной страны на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что количество завоеванных медалей соответствует ожиданиям спортивного руководства. «Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых», — заявил Поздняков. Глава ОКР отметил, что это касается, в том числе, мужского хоккея.

Сборная России по хоккею ранее в воскресенье, 20 февраля, проиграла Финляндии в финале Олимпиады. Финны одержали победу со счетом 2:1 и впервые в истории стали победителями Игр.

Спортсмены из сборной России на Олимпиаде-2022 выиграли 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это лучший результат по количеству завоеванных наград в истории и российской, и советской национальных команд.

Алексей Гусев
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