В Кремле предупредили о последствиях заявлений о датах «вторжения» на Украину

Заявления о предполагаемых датах «вторжения» России на Украину или о любых провокациях ведут к нагнетанию напряженности. О последствиях предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера», — заявил он. Пресс-секретарь российского президента отметил, что в такой обстановке опасна «любая искра».

Ранее Песков ответил на обвинения Запада в развязывании войны на Украине. По его словам, Россия никогда не нападала первой, после огромного количества конфликтов в стране не хотят даже произносить слово «война».

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля, однако этого не произошло. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия все-таки начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину.