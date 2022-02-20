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В НАТО заявили о подготовке Россией полномасштабного вторжения на Украину

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину. Такое мнение он выразил в интервью германскому телеканалу ARD, передает ТАСС.

«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил Североатлантического альянса у собственных границ приведет лишь к обратному эффекту. «Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, то он получит лишь больше НАТО», — заявил Столтенберг.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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