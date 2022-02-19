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Столтенберг пригрозил разместить больше сил НАТО у границ России

Генсек Йенс Столтенберг пообещал больше сил НАТО у границ России

Фото: Olivier Matthys / AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил Североатлантического альянса у собственных границ приведет лишь к обратному эффекту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, то он получит лишь больше НАТО», — заявил Столтенберг.

Также он добавил, что НАТО прибегнет ко всем необходимым мерам для защиты стран-участниц альянса. Столтенберг отметил, что если Москва намерена разделить блок, то это сделает его «еще более единым».

При этом Столтенберг сказал, что в альянсе не знают, нападет ли Россия на Украину, однако видит «беспрецедентное наращивание военных сил у границ».

Генсек НАТО назвал отвод российских войск от границ Украины важным условием для мирного урегулирования кризиса вокруг республики и отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к «предметному диалогу» с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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