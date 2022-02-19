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В НАТО назвали условие для урегулирования кризиса вокруг Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию отвести войска от границ Украины

Фото: Johanna Geron

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от украинских границ. Об этом он высказался на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Генсек НАТО назвал отвод российских войск от границ Украины важным условием для мирного урегулирования кризиса вокруг республики и отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к «предметному диалогу» с Москвой.

Столтенберг призвал российскую сторону «избрать путь дипломатии» в контексте украинского кризиса и подчеркнул, что «осмысленный диалог может повысить безопасность всех государств Европы, включая Россию». При этом он указал на неприемлемость требований Москвы о прекращении расширения НАТО и неразмещении вооружений альянса на восточном фланге.

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«Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей», — добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что на сегодняшний день в Европе наблюдается наибольшая концентрация войск со времен холодной войны. Он также высказал мнение, что Россия «может начать атаку в любой момент и без предупреждения».

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Варвара Кошечкина
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