В НАТО заявили о наибольшей со времен холодной войны концентрации войск в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наибольшей со времен холодной войны концентрации войск в Европе. Его слова в субботу, 19 февраля, приводит ТАСС.

Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По его словам, сложная ситуация для европейской безопасности связана с размещением войск на границе с Украиной, а также агрессивной риторикой.

«Не может быть никаких сомнений в том, что сейчас мы наблюдаем наибольшую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания холодной войны», — сказал Столтенберг. Он добавил, что сейчас не видно никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, напротив, происходит наращивание численности российских войск.

Он также высказал мнение, что Россия в состоянии напасть без какого-либо предупреждения. «Они могут начать атаку в любой момент и без предупреждения. Это точно, мы это знаем», — заявил генсек НАТО.

Ранее лидеры ЕС, НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины из-за тревожных сообщений.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. 18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию.