Появилось видео боя спецназа ДНР с украинскими диверсантами

Операцию спецназа Министерства госбезопасности самопровозглашенной (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) по поимке украинских диверсантов засняли на видео. Кадры опубликовал донецкий телеканал «Оплот.ТВ».

В ходе спецоперации силовики применили бронетранспортер, уточнили в сюжете телеканала. Ранее в МГД рассказали, что спецоперация прошла 19 февраля. По информации донецкого ведомства, диверсанты планировали подорвать электростанции, газопроводы и фильтровальные станции на территории ДНР.

В ходе перестрелки два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. «Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена», — отметили в министерстве.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции Народной милиции в республике. Из-за их действий были уничтожены пять жилых домов. Также погибли два мирных жителя.