Артиллеристы ЦВО применили «Акации» и «Грады» на Урале

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили цели условного противника на учениях в Челябинской области. Военные применили гаубицы 2С3 «Акация» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«По замыслу практических действий расчеты беспилотной авиации "Орлан-10" выявили район базирования объектов условного противника и передали их координаты на командный пункт артиллерии. После подтверждения мест расположения объектов, назначенных к уничтожению, расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" обрушили шквал огня на мишени, имитирующие передовые позиции и кочующие танки противника», — говорится в сообщении.

Также артиллеристы с помощью РСЗО «Град» уничтожили живую силу условного противника, которая укрывалась в подземных сооружениях. В пресс-службе сообщили, что в учениях задействовали более 120 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

Ранее подразделения Северного флота отработали борьбу с танками условного противника. Военные применили противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и самоходные гаубицы 2С3М «Акация».

В январе командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в 2022 году подразделения ЦВО получат РСЗО «Торнадо-С».

В ноябре 2021 года стало известно о начале производства корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С».