Россия увеличила количество регулярных авиарейсов еще с тремя странами

Россия с 21 января увеличила количество регулярных авиарейсов с еще тремя странами — Венгрией, Германией и Шри-Ланкой на взаимной основе. Решение, принятое на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, было опубликовано на сайте правительства России.

Отмечается, что число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличено с 7 до 14 в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 4 до 7 в неделю. Воздушные суда в столицу Шри-Ланки Коломбо теперь вылетают 4 раза в неделю. Из Калининграда в Берлин самолеты летают 6 раз в неделю, а в Дюссельдорф — 5 раз в неделю.

Помимо этого, с 21 февраля возобновлены полеты за рубеж из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

18 февраля власти Греции выразили желание возобновить чартерное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии COVID-19. С таким предложением выступил глава греческого МИД Никос Дендиас. Кроме того, он отметил, что Греция намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере туризма.