График Байдена изменился дважды за один день

График президента США Джо Байдена был пересмотрен дважды за один день. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

В частности, предполагалось, что в День президентов, который отмечается в третий понедельник февраля, американский лидер будет находится в Белом доме. Затем появилась информация, что вечером 20 февраля Байден собирается посетить свой дом в Уилмингтоне, штат Делавэр, из-за обстоятельств, касающихся его семьи. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.

Однако позже глава Белого дома отменил поездку и принял решение остаться в своей резиденции в Вашингтоне.

Ранее Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события на фоне наращивания сил Россией на границе с Украиной.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.