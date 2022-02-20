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Байден созвал заседание Совета нацбезопасности страны по вопросу Украины

Джо Байден провел заседание совета нацбезопасности для обсуждения ситуации вокруг Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Greg Nash / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден провел заседание Совета нацбезопасности для обсуждения последних событий вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события на фоне наращивания сил Россией на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

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Вчера

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Ксения Назарова
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