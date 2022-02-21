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Российский губернатор раскрыл подробности о состоянии Жириновского

Губернатор Хабаровского края Дегтярев сообщил, что Жириновский идет на поправку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, его состояние после перенесенного коронавируса постепенно улучшается. Подробности о состоянии российского политика раскрыл губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в прямом эфире, запись которого опубликована в его Instagram-аккаунте.

Дегтярев сообщил, что регулярно созванивался с Жириновским после его госпитализации. Сейчас лидер ЛДПР уже дает по телефону подробные указания, касающиеся работы партии в Госдуме.

Он также отметил, что решение не объявлять публично о болезни было принято семьей политика.

Ранее в ЛДПР опровергли сообщения СМИ о якобы 75-процентном поражении легких у Жириновского. По словам представителя партии, политик проходит реабилитацию и постепенно идет на поправку.

СМИ также сообщали о том, что Жириновскому требуется операция, однако ее невозможно провести из-за тяжелого состояния политика.

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Роман Кирьянов
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