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Назван самый упоминаемый вид спорта на Олимпийских играх-2022 в Пекине

Фигурное катание чаще других видов спорта на ОИ упоминали в русскоязычных соцмедиа

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигурное катание стало самым упоминаемым видом спорта по итогам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в русскоязычных соцмедиа. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта дисциплина упоминалась чаще других — 489,8 тысячи раза. На втором месте расположились лыжные гонки (252,9), тройку замкнул хоккей (150). Биатлон находится на четвертой позиции (116,9), а реже всего упоминали горнолыжный спорт (32,8) и прыжки на лыжах с трамплина (28,7).

На Олимпиаде в Пекине произошел скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Всего представители этого вида спорта из России завоевали на турнире две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.

Россияне в Пекине выиграли четыре золота в лыжных гонках и по этому показателю уступили Норвегии, у которой пять побед. Однако по общему количеству наград (11) российские лыжники превосходят норвежцев, у которых восемь медалей.

Алексей Гусев
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