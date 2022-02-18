WADA выступило с новым заявлением по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) озвучило свою позицию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Новый текст доступен на сайте агентства.

WADA посчитало, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил 15-летнюю Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине, идет вразрез с кодексом агентства. Как отмечается в заявлении, это будет иметь последствия и может привести к повторению подобных случаев в будущем.

WADA не согласилось с решением CAS и озвучило роль РУСАДА в деле Валиевой

В заявлении WADA подчеркивается, что CAS переписал кодекс агентства, решив допустить Валиеву до участия в личном турнире. «Это позволит спортсменам в статусе защищенных персон (атлеты в возрасте до 16 лет или же от 16 до 18 лет, не выступающие на международном уровне — прим. «Ленты.ру») участвовать в турнирах, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин», — говорится в тексте.

Кроме того, WADA отмечает роль Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в деле Валиевой. РУСАДА, по мнению WADA, несет ответственность за эффективную связь с лабораторией для обеспечения своевременного анализа допинг-проб. Российское агентство не уведомило лабораторию в Стокгольме об особом статусе теста Валиевой и необходимости срочного исследования.

Глава МОК прокомментировал скандал вокруг Валиевой

18 февраля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообщался с журналистами и ответил на вопросы относительно скандала вокруг Валиевой. Глава МОК отметил, что в организации не хотели видеть россиянку среди участников Игр, однако он уважает решение CAS. «Если мы не будем уважать закон, не будет никакого международного спорта», — добавил Бах.

Помимо этого, Бах подчеркнул, что МОК потребовал расследовать обстоятельства ситуации с Валиевой. По его словам, окружение российской спортсменки может столкнуться с санкциями. Суровые меры, как отметил он, могут быть применены и к тренеру Валиевой Этери Тутберидзе.

CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда

17 февраля CAS обнародовал текст мотивировочного решения по делу россиянки. В нем суд подтверждает возможность попадания запрещенного препарата в организм спортсменки через продукт, который употреблял ее дед. Также в публикации подчеркивается, что микродоза триметазидина не способствовала улучшению спортивных результатов.

«Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие с дедом, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой», — указано в сообщении.

Валиева не попала в число призеров по итогам личного турнира фигуристок на Олимпиаде

CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире. Россиянка лидировала после короткой программы, однако не сумела удержать первое место и в итоге опустилась на четвертую строчку, набрав 224,09 балла.

Зато церемонию не отменят российская фигуристка Камила Валиева в разговоре с тренером после четвертого места на Олимпиаде

Бах прокомментировал выступление 15-летней россиянки, заметив, что был расстроен результатом. Он отметил, что Валиева выступала под огромным давлением.

Победительницей личного турнира фигуристок стала другая россиянка — 17-летняя Анна Щербакова. Серебро завоевала Александра Трусова. Как и Валиева, они тренируются под руководством Тутберидзе.