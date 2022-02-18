Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
1:1
Завершен
Наполи
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Аталанта
2:1
Завершен
Олимпиакос
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Филадельфия Флайерз
3:5
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
2:3
(Б)
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
3:2
(ОТ)
Завершен
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
4:7
Завершен
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Президент МОК поделился реакцией на выступление Валиевой

Президент МОК Томас Бах признался, что был встревожен выступлением Валиевой на Олимпиаде
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Cao Can / Xinhua / Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясен выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МОК пояснил, что был встревожен тем, с каким давлением столкнулась 15-летняя фигуристка. «И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс», — поделился Бах.

Он также добавил, что был удивлен холодному приему людей в окружении Валиевой после ее выступления.

Ранее МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам личного турнира у женщин, если призером окажется Валиева. Фигуристка была допущена до личного турнира Игр решением CAS. Она заняла четвертое место, набрав 224,09 балла.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Постпред США в ООН рассказала о европейских вторжениях России
Неизвестные разрисовали стену московского театра
Мужчина разочаровался в любимой лотерее и сразу же выиграл крупную сумму
Тренер сборной России по хоккею объяснил вылет Канады и США с Олимпиады-2022
В США предложили пожить в доме легенды джаза
Регулярные упражнения предотвратили ухудшение памяти
Президент МОК поделился реакцией на выступление Валиевой
Ученые назвали восемь симптомов омикрона среди привитых пациентов
Бах раскритиковал тренеров Валиевой за холодность после выступления
Объяснена разница между статусом России и Украины в ООН
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.