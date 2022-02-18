Президент МОК поделился реакцией на выступление Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясен выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МОК пояснил, что был встревожен тем, с каким давлением столкнулась 15-летняя фигуристка. «И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс», — поделился Бах.

Он также добавил, что был удивлен холодному приему людей в окружении Валиевой после ее выступления.

Ранее МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам личного турнира у женщин, если призером окажется Валиева. Фигуристка была допущена до личного турнира Игр решением CAS. Она заняла четвертое место, набрав 224,09 балла.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.