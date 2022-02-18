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Спорт

Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде

Фигуристка Валиева о четвертом месте на Олимпиаде: зато церемонию не отменят

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой результат на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зато церемонию не отменят», – сказала спортсменка тренеру Этери Тутберидзе.

Валиева допущена до личного турнира Игр решением CAS, где заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Она дважды упала и допустила несколько ошибок, при этом спортсменка лидировала после короткой программы.

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Вчера

Ранее МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам личного турнира у женщин, если призером окажется Валиева. Так как 15-летняя фигуристка не попала на пьедестал, Щербакова и Трусова получают свои золотую и серебряную награды на официальном мероприятии в Пекине.

Также МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Марина Совина
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